Грета Тунберг принимает участие в митинге оппозиции в Тбилиси

В настоящее время у здания парламента проходит акция протеста против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Оппозиционные силы утверждают, что выборы были сфальсифицированы, и требуют повторного голосования.

По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 53,93% голосов и получила возможность сформировать правительство. Четыре оппозиционные партии преодолели пятипроцентный барьер, однако все они отказались признать результаты выборов, передает «Радиоточка НСН».

