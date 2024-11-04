Грета Тунберг принимает участие в митинге оппозиции в Тбилиси

Шведская активистка по охране окружающей среды Грета Тунберг присутствует на митинге оппозиции у здания парламента в Тбилиси, сообщает «Интерфакс».

Тунберг находится в окружении местных гражданских активистов. Ожидается, что она может выступить на митинге, однако подробности об этом пока не известны.

Движение в центре Тбилиси восстановлено после митинга оппозиции

В настоящее время у здания парламента проходит акция протеста против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Оппозиционные силы утверждают, что выборы были сфальсифицированы, и требуют повторного голосования.

По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 53,93% голосов и получила возможность сформировать правительство. Четыре оппозиционные партии преодолели пятипроцентный барьер, однако все они отказались признать результаты выборов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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