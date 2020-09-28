Очевидцы сообщили об авиаударе по Багдаду неизвестным БПЛА

Авиаудар нанесён по гражданским объектам на территории столицы Ирака. Об этом сообщает Sabereen News. Боевой беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого пока не выяснена, был замечен в районе Аль-Карх, неподалеку от Зеленой зоны Багдада, где расположено посольство США и государственные учреждения.

Очевидцы рассказали, что слышали как минимум два взрыва. Удар был нанесён вслед за угрозами государственного секретаря США Майкла Помпео в адрес иракских шиитских «Отрядов народной мобилизации». Видеоматериалов, подтверждающих удар пока нет, передает РИА ФАН. Согласно неофициальным данным, погибли трое человек.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о мощном взрыве на пути следования колонны американских военнослужащих в пригороде Багдада. По данным телеканала, случилось это в районе Эль-Дора.

