Госсекретарь Джорджии заявил о российских угрозах безопасности на выборах

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов заявил об угрозах безопасности, которые якобы исходят из России. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что получил информацию о нескольких таких угрозах и подчеркнул, что власти всегда проверяют подобные сообщения для обеспечения общественной безопасности.

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Раффенспергер добавил, что эти угрозы могут указывать на «недобрые намерения России», которая, по его словам, не желает, чтобы выборы в США прошли гладко.

Российское посольство в Вашингтоне ранее заявило, что обвинения Москвы во вмешательстве в выборы стали для США традицией перед голосованием, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вмешательство России В Выборы СШАРоссияВыборы в США

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