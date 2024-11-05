Госсекретарь Джорджии заявил о российских угрозах безопасности на выборах

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов заявил об угрозах безопасности, которые якобы исходят из России. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что получил информацию о нескольких таких угрозах и подчеркнул, что власти всегда проверяют подобные сообщения для обеспечения общественной безопасности.