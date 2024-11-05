Госсекретарь Джорджии заявил о российских угрозах безопасности на выборах
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов заявил об угрозах безопасности, которые якобы исходят из России. Об этом сообщает CNN.
Он отметил, что получил информацию о нескольких таких угрозах и подчеркнул, что власти всегда проверяют подобные сообщения для обеспечения общественной безопасности.
Раффенспергер добавил, что эти угрозы могут указывать на «недобрые намерения России», которая, по его словам, не желает, чтобы выборы в США прошли гладко.
Российское посольство в Вашингтоне ранее заявило, что обвинения Москвы во вмешательстве в выборы стали для США традицией перед голосованием, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru