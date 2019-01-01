Госдума: Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья

Россия начнет выдавать паспорта жителям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Ярошук. В эфире национального телеканала ТСВ он сообщил, что в российском правительстве понимают проблемы непризнанных государств. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также о Приднестровье. По словам Ярошука, политическое решение о выдаче российских паспортов уже принято в отношении жителей Донбасса и, возможно, в ближайшее время аналогичное решение будет и по Приднестровью.

Как передает Ura.ru, около 60% населения Приднестровья составляют русские.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что указ президента Владимира Путина об упрощении получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства может существенно ухудшить перспективу отношений между Россией и Украиной.

