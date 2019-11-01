Госдеп обвинил «российских троллей» в чилийских беспорядках

«То, что мы прокомментировали в отношении России, - это то, что мы видим четкие признаки того, что люди используют эту дискуссию и искажают ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях. Вместо того, чтобы позволить гражданам Чили иметь свои собственные дебаты о том, какой курс должна принять их страна, они стремились усугубить разногласия, разжечь конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. Вот в чем проблема», - заявил он.

Он подчеркнул, что России выгодна нестабильная ситуация в регионе, однако не стал отвечать на вопрос, есть ли какие-то доказательства или признаки того, что действия интернет-провокаторов связаны с РФ.

Протесты в Чили проходят на фоне повышения стоимости проезда в общественном транспорте в столице государства Сантьяго. Позднее участники акций стали выражать недовольство низким уровнем зарплат, пенсий, дороговизной медицинских услуг и образования. За время столкновений погибли не менее 19 человек. Власти страны уже объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсий, вернули прежние тарифы на проезд и заморозили рост цен на электроэнергию.



