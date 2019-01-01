3,7 млн потенциальных россиян из соседнего государства

Численность населения России имеет все шансы вскоре существенно вырасти – за счет граждан Донецкой и Луганской народных республик, желающих вступить в российское гражданство. У них появилась возможность получить российские паспорта в упрощенном режиме. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Список документов, необходимых для подачи заявления о приеме в гражданство по упрощенной схеме, исчерпывающе краток: он включает в себя документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области; документы о перемене фамилии, имени и отчества; о наличии гражданства иностранного государства; свидетельство о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство. Всё.

Решение об упрощенном приеме жителей ЛНР и ДНР в российское гражданство принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», - отмечается в тексте президентского указа. Гуманитарный характер принятой меры подтвердил и сам Владимир Путин. «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это уже переходит границы с точки зрения прав человека», – сказал президент в ходе заседания Совета законодателей.

Ожидаемое возмущение решение об упрощенном приеме в российское гражданство вызвало в Киеве. Действующий президент Украины, который и заварил кровавую кашу на Донбассе, учредив пресловутый режим АТО, назвал этот шаг Москвы «торпедирующим» мирный процесс на ​Донбассе и «беспрецедентным вмешательством» во внутренние дела независимого государства. Эти формулировки прозвучали в видеообращении Петра Порошенко, с треском проигравшего недавние президентские выборы.

А за что боролись, на то и напоролись: миллионы людей, которых Порошенко и компания почему-то считают согражданами, на этих самых выборах были лишены одного из ключевых гражданских прав – избирательного: Киев отказался допустить их к голосованию на выборах президента. Теперь при желании они это право получат. В России.

По данным, на которые ссылается РБК, численность населения ДНР и ЛНР составляет 3,7 млн человек.







