Google обязала сотрудников, работающих в офисах, вакцинироваться

Все сотрудники Google, работающие в офисе, будут обязаны поставить вакцину от коронавируса, согласно решению руководства компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Alphabet, которая владеет Google.

Отмечается, что в ближайшие недели это правило начнет действовать в офисах США и позже распространится на другие регионы.

В компании также отметили, что исключения составят сотрудники, которые не могут поставить прививку по медицинским показаниям или другим уважительным причинам.

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка с пятницы, 30 июля начнут выдавать по 100 долларов гражданам за вакцинацию от коронавируса.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСША
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