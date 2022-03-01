Google блокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik

Компания Google объявила о блокировке по всей Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputink. Решение принято «в связи с продолжающейся на Украине войной», поясняется в информационном сообщении европейского офиса Google в Twitter.

Отмечается, что системам потребуется некоторое время, чтобы полностью обеспечить блокировку. Несколько дней назад YouTube заблокировал RT и ряду других российских каналов возможность получать прибыль на просмотрах видеороликов. Такой же шаг предприняла администрация компании Facebook Meta Platforms Inc.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, «Звезда» и Sputnik.

