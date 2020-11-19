Минобороны НКР уточнило число армянских потерь в Карабахе
Более 1600 армянских военнослужащих погибли в зоне карабахского конфликта, сообщает Минобороны Нагорно-Карабахской республики.
На сайте ведомства опубликован новый список армянских военнослужащих, погибших в боях с ВС Азербайджана, в нём 23 фамилии. Таким образом, число армянских потерь достигло 1609 человек убитыми.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня и вводе российских миротворцев, которое вступило в силу с 10 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга сообщила, что с 13 ноября Баку и Ереван обменялись телами 385 погибших во время боевых действий, передаёт RT. По её словам, это жертвы с обеих сторон.
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