Глава Пентагона пригрозил Трампу хаосом, если он не будет противостоять России

Министр обороны США Ллойд Остин призвал будущую американскую администрацию победившего на выборах президента Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния Москве, пригрозив, что в противном случае наступит хаос, сообщает РИА Новости.

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По словам главы Пентагона, действующая администрация во главе с Джо Байденом сделала свой выбор, как и двухпартийная коалиция в Конгрессе США.

Ранее Пентагон отказал Зеленскому в приоритете по ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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