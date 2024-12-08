Глава Пентагона пригрозил Трампу хаосом, если он не будет противостоять России
8 декабря 202409:01
Министр обороны США Ллойд Остин призвал будущую американскую администрацию победившего на выборах президента Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния Москве, пригрозив, что в противном случае наступит хаос, сообщает РИА Новости.
По словам главы Пентагона, действующая администрация во главе с Джо Байденом сделала свой выбор, как и двухпартийная коалиция в Конгрессе США.
Ранее Пентагон отказал Зеленскому в приоритете по ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru