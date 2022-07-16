Глава МИД Британии призвала построить в стране больше АЭС

По словам главы МИД, такие меры необходимы для сокращения зависимости от российского газа. Трасс считает, что Британия должна рассматривать этот ресурс как «топливо переходного периода».

«Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов», — заявила министр, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.

