Глава МИД Британии призвала построить в стране больше АЭС
Великобритании необходимо построить как можно больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, считает министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом политик заявила в ходе теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Британии.
По словам главы МИД, такие меры необходимы для сокращения зависимости от российского газа. Трасс считает, что Британия должна рассматривать этот ресурс как «топливо переходного периода».
«Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов», — заявила министр, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.
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