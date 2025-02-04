Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

По словам Гросси, указанная подстанция имеет стратегическое значение, так как «участвует в передаче электроэнергии в сеть и из сети от Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также от Чернобыльского объекта».

«Подстанция получила значительные повреждения... Всё более хрупкая сеть несёт всё большую угрозу для всех АЭС, а не только для Запорожской АЭС», - добавил глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что намерен посетить Россию и Украину, так как в агентстве обеспокоены военной активностью возле Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».