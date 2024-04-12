Глава Гагаузии заявила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
Власти Молдавии преследуют цель ликвидировать Гагаузскую автономию, заявила в эфире телеканала GRT глава региона Евгения Гуцул.
Политик отметила чрезмерное давление на автономию со стороны Кишинева. По ее мнению, власти Молдавии добиваются упразднения особого статуса региона.
«Эти действия направлены на ликвидацию Гагаузской автономии», - констатировала Гуцул.
Ранее глава Гагаузии заявила, что власти автономии будут обращаться за помощью к России, если Молдавия введет войска в ответ на объявление регионом независимости, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru