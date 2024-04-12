Глава Гагаузии заявила о намерении Молдавии ликвидировать автономию

Власти Молдавии преследуют цель ликвидировать Гагаузскую автономию, заявила в эфире телеканала GRT глава региона Евгения Гуцул.

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Политик отметила чрезмерное давление на автономию со стороны Кишинева. По ее мнению, власти Молдавии добиваются упразднения особого статуса региона.

«Эти действия направлены на ликвидацию Гагаузской автономии», - констатировала Гуцул.

Ранее глава Гагаузии заявила, что власти автономии будут обращаться за помощью к России, если Молдавия введет войска в ответ на объявление регионом независимости, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАвтономностьМолдавия

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