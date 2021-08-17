Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
Германия прекратила оказывать экономическую помощь Афганистану, где власть захватили представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает агентство DPA со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сравнила ситуацию в Афганистане после ухода западных войск с эффектом домино. По ее словам, Соединенные Штаты имели среди прочих имели внутриполитические причины для вывода войск из страны.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане может привести к нерегулируемым потокам миграции в Европу.
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