Самолет Бундесвера смог эвакуировать из Кабула только семь человек

Германия, Чехия и ряд других стран не могут вывезти своих граждан из Афганистана из-за хаоса в аэропорту Кабула, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в МИД Германии, самолет Бундесвера смог вывести из афганской столицы только семь человек. Эвакуации других немецких граждан помешали «хаос в аэропорту, постоянные перестрелки на КПП» и невозможность принять людей, находящихся в гражданской части аэропорта.

Накануне два военных самолета Чехии, отправленные за гражданами этой страны, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за столпотворения на взлетно-посадочной полосе. Также сообщалось проблемах с вылетом из Кабула самолета с украинскими гражданами.

В понедельник весь мир облетели драматичные кадры гибели нескольких человек, пытавшихся улететь из Афганистана, зацепившись за шасси набирающего высоту самолета ВВС США, но упавших с огромной высоты.

По данным канцлера ФРГ Ангелы Меркель, безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают военные США и Турции.

