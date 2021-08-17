Самолет Бундесвера смог эвакуировать из Кабула только семь человек
Германия, Чехия и ряд других стран не могут вывезти своих граждан из Афганистана из-за хаоса в аэропорту Кабула, сообщает «Интерфакс».
Как сообщили в МИД Германии, самолет Бундесвера смог вывести из афганской столицы только семь человек. Эвакуации других немецких граждан помешали «хаос в аэропорту, постоянные перестрелки на КПП» и невозможность принять людей, находящихся в гражданской части аэропорта.
Накануне два военных самолета Чехии, отправленные за гражданами этой страны, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за столпотворения на взлетно-посадочной полосе. Также сообщалось проблемах с вылетом из Кабула самолета с украинскими гражданами.
В понедельник весь мир облетели драматичные кадры гибели нескольких человек, пытавшихся улететь из Афганистана, зацепившись за шасси набирающего высоту самолета ВВС США, но упавших с огромной высоты.
По данным канцлера ФРГ Ангелы Меркель, безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают военные США и Турции.
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