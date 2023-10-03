В Европе стоимость газа за неделю снизилась на 28%

По информации издания, в Европе спотовая цена на газ только в понедельник упала на 14%. Таким образом, за неделю газ подешевел на 28%.

Такое снижение стоимости энергоресурса может быть обусловлено запасами газа в хранилищах и теплой погодой в Европе. Отмечается, что на сегодняшний день заполненность газохранилищ в Европе составляет 96,99%, что на 8% выше среднего показателя за последние пять лет.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Молдавии о долгах за газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

