В Европе стоимость газа за неделю снизилась на 28%

Цена на газ в Европе упала с началом нового отопительного сезона, пишет «Интерфакс».

Молдавия объявила об отказе от российского газа

По информации издания, в Европе спотовая цена на газ только в понедельник упала на 14%. Таким образом, за неделю газ подешевел на 28%.

Такое снижение стоимости энергоресурса может быть обусловлено запасами газа в хранилищах и теплой погодой в Европе. Отмечается, что на сегодняшний день заполненность газохранилищ в Европе составляет 96,99%, что на 8% выше среднего показателя за последние пять лет.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Молдавии о долгах за газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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