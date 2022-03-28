В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
В аэропорту мексиканского Канкуна, предположительно, произошла стрельба, в результате чего десятки пассажиров в панике покинули здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
По данным СМИ, звуки стрельбы были слышны в третьем терминале. На данный момент данных о пострадавших нет.
В прокуратуре региона пока не подтвердили применение огнестрельного оружия. В ведомстве предположили, что похожие на стрельбу звуки могли исходить от поврежденной ленты для подачи багажа.
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