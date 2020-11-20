ФСБ пообещало добавить миротворцев на границу Армении

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил президенту Владимиру Путину, что миротворцы полностью контролируют территорию Нагорного Карабаха. В свою очередь, глава государства оценил работу российских миротворцев как чёткую и слаженную. По мнению президента, контроль военных за соблюдением режима прекращения огня эффективен, обстановка в Карабахе стабилизировалась.



Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

