ФСБ пообещало добавить миротворцев на границу Армении
Российские пограничники по просьбе Армении развернут дополнительные силы на границе с Азербайджаном, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
На границу введут еще 188 военных и технику. Глава спецслужбы добавил, что Азербайджан предупрежден об этом. Он добавил, что спецслужбы Армении и Азербайджана круглосуточно обмениваются информацией.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил президенту Владимиру Путину, что миротворцы полностью контролируют территорию Нагорного Карабаха. В свою очередь, глава государства оценил работу российских миротворцев как чёткую и слаженную. По мнению президента, контроль военных за соблюдением режима прекращения огня эффективен, обстановка в Карабахе стабилизировалась.
Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- ФСБ пообещало добавить миротворцев на границу Армении
- Лавров рассказал о нуждающихся в помощи беженцах в Карабахе
- Шойгу: Российские миротворцы полностью контролируют Карабах
- Грузинская полиция задержала захватчика офиса микрозаймов и освободила всех заложников
- Путин рассказал о важности карабахского конфликта для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru