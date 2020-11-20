Алиев: Агдамский район перешёл под контроль Баку

Президент Азербайджана объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку и грядущем восстановлении города Агдам, передают азербайджанские телеканалы.



В ходе обращения к нации президент отметил, что ранее в Агдамском районе жили 143 тысячи человек и он был самым населённым среди территорий, которые затронул карабахский конфликт. «Для Агдама начинается новый период. У нас большие планы», - подчеркнул Алиев.



Глава государства поздравил агдамцев и заявил, что для восстановления города подготовят генплан и привлекут специалистов, которые, после работ по разминированию, возведут административные здания, социальные объекты, дороги и другие необходимые работы.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, согласно которому Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана. 20 ноября армия Азербайджана вошла в Агдамский район Карабаха.

