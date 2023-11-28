ФРС предупредила о риске ускорения инфляции в США
Рост цен на энергоносители может привести к ускорению инфляции в США, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Мишель Боумен.
Он выразил опасение, что рост цен на энергоносители сведет на нет достижения ФРС в борьбе с инфляцией, пишет РИА Новости.
Инфляция в США разогналась до 40-летних максимумов. ФРС пытается вернуть показатель к 2% за счет повышения учетной ставки.
В июле регулятор повысил учетную ставку до 5,25-5,5%. Это максимальный уровень с начала 2021 года.
Глава ФРС Джером Пауэлл обозначил готовность продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция не пойдет на спад, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru