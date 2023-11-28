ФРС предупредила о риске ускорения инфляции в США

Он выразил опасение, что рост цен на энергоносители сведет на нет достижения ФРС в борьбе с инфляцией, пишет РИА Новости.

Инфляция в США разогналась до 40-летних максимумов. ФРС пытается вернуть показатель к 2% за счет повышения учетной ставки.

В июле регулятор повысил учетную ставку до 5,25-5,5%. Это максимальный уровень с начала 2021 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл обозначил готовность продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция не пойдет на спад, сообщает «Радиоточка НСН».

