Франция согласилась передать Армении военную технику
Министр иностранных дел Франции Катри Колонна сообщила, что Париж согласился подписать соглашение о передаче Армении военной техники, пишет РИА Новости.
«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», - сказала глава внешнеполитического ведомства Франции в ходе брифинга в Ереване.
Дипломат отметила, что детали договоренности пока останутся в тайне.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности страны. Он подверг критике ориентацию Еревана лишь на одного союзника, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru