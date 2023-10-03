Франция согласилась передать Армении военную технику

«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», - сказала глава внешнеполитического ведомства Франции в ходе брифинга в Ереване.

Дипломат отметила, что детали договоренности пока останутся в тайне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности страны. Он подверг критике ориентацию Еревана лишь на одного союзника, отмечает «Радиоточка НСН».

