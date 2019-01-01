Франция призвала Россию воспользоваться избранием Зеленского
Франция призывает Россию воспользоваться избранием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на встрече со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, пишет RT.
По его словам, Москве стоит воспользоваться ситуацией, чтобы реализовать минские соглашения. Более того, он подчеркнул, что Париж и Берлин уже активно этим пользуются и настроены решительно.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с непризнанными республиками. В Кремле, в свою очередь, пока не видят причин идти навстречу новому украинскому лидеру. По словам Владимира Путина, для этого необходима «политическая воля со стороны украинского руководства».
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