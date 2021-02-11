Финляндия из-за COVID-19 сократит время работы КПП на границе с Россией

Работа трёх самых востребованных КПП на финско-российской границе будет ограничена с 19 февраля, сообщает пресс-служба МВД Финляндии.

В сообщении говорится, что из-за распространения коронавируса, время работы КПП в Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа будет ограничено. Исключение составляют перевозка грузов или граждан, у которых есть важная и срочная причина для пересечения границы.

Ранее стало известно, что оператор электросетей Финляндии компания Fingrid может отказаться от импорта электричества из России к 2035 году, сообщает РЕН ТВ.

