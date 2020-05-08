Facebook разрешит сотрудникам работать дистанционно до конца 2020 года
Компании Facebook разрешит своим сотрудникам работать дистанционно вне офиса до конца текущего года. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на представителя компании. Однако источник подчеркивает, что речь идет о сотрудниках, которые могут выполнять свою работу удаленно. При этом Facebook намерен открыть большинство своих офисов 6 июля.
К слову, основатель Facebook Марк Цукерберг вошёл в список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. В начале апреля сообщалось, что его состояние оценивается в 54,7 млрд долларов. При этом, на первом месте рейтинга расположился основатель компании Amazon Джефф Безос. Он единственный в списке, чье состояние превышает 100 млрд долларов.
По состоянию на апрель 2020 года активы Безоса оценивались в 113 миллиардов долларов. На втором месте основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. В середине марта он вышел из совета директоров компании. Однако его состояние оценили в 98 млрд долларов. На третьей строчке самый богатый человек в Европе - глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.
В топ-10 также вошли американский инвестор Уоррен Баффет, его активы оценили в 67,5 млрд долларов, основатель Oracle Ларри Эллисон (59 млрд), глава Inditex Омансио Ортега (55,1 млрд ), основатель Facebook Марк Цукерберг (54,7 млрд).
Замкнули первую десятку дети основателя Walmart Сэма Уолтона. Состояние его младшего сына Джима оценили в 54,6 миллиарда долларов, дочери Элис в 54,4 миллиарда, старшего сына Роба — в 54,1 млрд.
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