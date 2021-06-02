Еврокомиссия заявила о планах охватить Шенгеном все страны ЕС

Шенгенская зона должна в будущем охватить все страны, входящие в Европейский союз, заявили в Еврокомиссии. Как отметили в высшем органе исполнительной власти ЕС, это означает законное ожидание и юридическое обязательство тех государств, которые оцениваются как готовые к присоединению ссообществу.

На сегодня Шенгенская зона, свободная от пограничного контроля, состоит из 26 государств; все, кроме четырёх, — члены Евросоюза.