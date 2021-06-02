Еврокомиссия заявила о планах охватить Шенгеном все страны ЕС

Шенгенская зона должна в будущем охватить все страны, входящие в Европейский союз, заявили в Еврокомиссии. Как отметили в высшем органе исполнительной власти ЕС, это означает законное ожидание и юридическое обязательство тех государств, которые оцениваются как готовые к присоединению ссообществу.

На сегодня Шенгенская зона, свободная от пограничного контроля, состоит из 26 государств; все, кроме четырёх, — члены Евросоюза.

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Две страны, не входящие в ЕС — Исландия и Норвегия — состоят в Скандинавском паспортном союзе и официально определены в качестве государств, связанных с Шенгенской деятельностью ЕС. На тех же условиях к Шенгену присоединились Швейцария и Лихтенштейн.

Среди стран – членов ЕС в Шенген не входят Болгария, Румыния, Хорватия, Кипр и Ирландия, уточняет RT. Перед полным вводом Шенгенских правил вступающее государство должно получить со стороны Брюсселя оценку готовности в четырёх областях: воздушные границы, визы, полицейское сотрудничество и защита персональных данных.

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