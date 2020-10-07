Еврокомиссия оценила штраф властей Польши по строительству «Северного потока-2»
Еврокомиссия оценила штраф властей Польши по строительству «Северного потока-2», передает РИА Новости.
«ЕК не знает о деталях антимонопольного расследования Польши по "Северному потоку 2", назначенный штраф в 10% оборота - это много», - приводит агентство слова вице-президента ЕК. Маргарет Вестагер.
По ее словам, штрафы Еврокомиссии составляют в среднем 4-6% от глобального оборота компании.
Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,467 млрд евро и обязательно обжалует решение UOKIK. Компания также опровергла обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши.
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей усмотрело нарушение польского антимонопольного законодательство и оштрафовало «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, также потребовав, чтобы они расторгли партнерский договор.
На пять компаний наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Участвующие в проекте фирмы должны в течение 30 дней после получения решения расторгнуть договор о строительстве, добавив, что компании могут оспорить решение регулятора.
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