В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США
Подразделение армии США развернули на военной базе в Эстонии у границы с Россией. Об этом сообщает ERR.
Ранее стало известно, что близ границы РФ открыли эстонскую военную базу Reedo. Ее планировали использовать как точку сбора «для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».
«Пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — отмечает телерадиовещательная компания.
Как уточнил командир второй пехотной бригады Антти Вильясте, прикрепленный к базе американский эскадрон - разведывательный и будет участвовать в пехотных учениях на базе. Силы США развернуты на базе в ротационном режиме до сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru