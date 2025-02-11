В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США

Подразделение армии США развернули на военной базе в Эстонии у границы с Россией. Об этом сообщает ERR.

Ранее стало известно, что близ границы РФ открыли эстонскую военную базу Reedo. Ее планировали использовать как точку сбора «для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».

«Пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — отмечает телерадиовещательная компания.

Как уточнил командир второй пехотной бригады Антти Вильясте, прикрепленный к базе американский эскадрон - разведывательный и будет участвовать в пехотных учениях на базе. Силы США развернуты на базе в ротационном режиме до сентября.

