Ещё один американский штат запретил аборты

По словам глава Алабамы, закон «Об охране человеческой жизни» демонстрирует глубокое убеждение жителей штата в том, что каждая жизнь драгоценна и является «священным божьим даром», отмечает Газета.ру.

Ранее в американском штате Джорджия приняли закон о запрете абортов после шести недель беременности. В связи с этим ряд звезд Голливуда рассказали о своем опыте прекращения беременности, в том числе актриса Мила Йовович, пишут «Известия».

Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году в России было зарегистрировано более 567 тысяч абортов. Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН предположил, что это связано со страхом людей рожать детей в неопределенной экономической ситуации.

«При этом, конечно, категорически нельзя делать никакие шаги в сторону запрещения абортов. Это приведет к массовой смертности женщин. Это как раз то, хуже чего не придумаешь!» - заверил НСН Николай Сванидзе.

