Ещё один американский штат запретил аборты
В американском штате Алабама подписан закон о запрете абортов, который предусматривает тюремное заключение сроком до 99 лет врачам, которые проведут процедуру прерывания беременности. Об этом губернатор штата Кэй Айви сообщила в своем микроблоге в Twitter.
Today, I signed into law the Alabama Human Life Protection Act. To the bill’s many supporters, this legislation stands as a powerful testament to Alabamians’ deeply held belief that every life is precious & that every life is a sacred gift from God. https://t.co/DwKJyAjSs8 pic.twitter.com/PIUQip6nmw— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) May 15, 2019
По словам глава Алабамы, закон «Об охране человеческой жизни» демонстрирует глубокое убеждение жителей штата в том, что каждая жизнь драгоценна и является «священным божьим даром», отмечает Газета.ру.
Ранее в американском штате Джорджия приняли закон о запрете абортов после шести недель беременности. В связи с этим ряд звезд Голливуда рассказали о своем опыте прекращения беременности, в том числе актриса Мила Йовович, пишут «Известия».
Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году в России было зарегистрировано более 567 тысяч абортов. Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН предположил, что это связано со страхом людей рожать детей в неопределенной экономической ситуации.
«При этом, конечно, категорически нельзя делать никакие шаги в сторону запрещения абортов. Это приведет к массовой смертности женщин. Это как раз то, хуже чего не придумаешь!» - заверил НСН Николай Сванидзе.
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