ЕС ожидает нехватки вакцины от коронавируса
На все население Евросоюза вакцины от коронавируса может не хватить, так как зарезервированные ЕС вакцины могут быть неэффективными или их просто не произведут в достаточном количестве, передает Reuters мнение чиновников ЕС.
Эта ситуация продлится до конца 2021 года, прогнозируют источники агентства. Всего ЕС зарезервировал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса.
ЕС намерен закупать вакцину у AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson, ведутся переговоры с CureVac, Moderna и Pfizer.
Две недели назад глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что считает «беспрецедентной и очень серьёзной» складывающуюся ситуацию с коронавирусом на континенте. Мишель призвал Европу к большей координации своих усилий по противодействию пандемии. По его словам, речь в первую очередь идёт о тестировании на COVID-19 и разработке вакцины от новой инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- ЕС ожидает нехватки вакцины от коронавируса
- Иммунолог назвал причины неуязвимости к COVID-19
- Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт
- В Азербайджане назвали основную причину срыва переговоров по Карабаху
- ВОЗ объявила о рекордном росте заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru