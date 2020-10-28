ЕС ожидает нехватки вакцины от коронавируса

На все население Евросоюза вакцины от коронавируса может не хватить, так как зарезервированные ЕС вакцины могут быть неэффективными или их просто не произведут в достаточном количестве, передает Reuters мнение чиновников ЕС.

Эта ситуация продлится до конца 2021 года, прогнозируют источники агентства. Всего ЕС зарезервировал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса.

ЕС намерен закупать вакцину у AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson, ведутся переговоры с CureVac, Moderna и Pfizer.

Две недели назад глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что считает «беспрецедентной и очень серьёзной» складывающуюся ситуацию с коронавирусом на континенте. Мишель призвал Европу к большей координации своих усилий по противодействию пандемии. По его словам, речь в первую очередь идёт о тестировании на COVID-19 и разработке вакцины от новой инфекции.

