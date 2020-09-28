Ереван пообещал Баку применить «Искандеры»
Ереван пригрозил применить «Искандеры», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе турецкие самолеты F-16. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.
По его словам, на данный момент для уничтожения турецких и азербайджанских беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, передает РИА новости.
Ранее сегодня Тоганян заявил, что российская военная база, находящаяся в городе Гюмри является важнейшим сдерживающим фактором и играет стабилизирующую роль, сообщает телеканал «360».
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Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН, чем может завершиться новая война в Нагорном Карабахе. По его мнению, главная задача Армении сейчас продержаться, пока политическое давление внешнего мира не вынудит Азербайджан прекратить наступление.
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