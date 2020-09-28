Ереван пообещал Баку применить «Искандеры»

Ереван пригрозил применить «Искандеры», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе турецкие самолеты F-16. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

По его словам, на данный момент для уничтожения турецких и азербайджанских беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, передает РИА новости.

Ранее сегодня Тоганян заявил, что российская военная база, находящаяся в городе Гюмри является важнейшим сдерживающим фактором и играет стабилизирующую роль, сообщает телеканал «360».

{{related_post_BCnZUj@gC}}

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН, чем может завершиться новая война в Нагорном Карабахе. По его мнению, главная задача Армении сейчас продержаться, пока политическое давление внешнего мира не вынудит Азербайджан прекратить наступление.

