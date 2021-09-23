В Верховной раде обвинили Эрдогана в неуважении к Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину и использует страну в своих целях, считает депутат Верховной рады Олег Волошин. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Волошин заявил, что турецкий лидер должен был участвовать в саммите «Крымской платформы» в августе. Более того, Эрдоган первым подтвердил участие в инициативе, однако «не приехал» и «не объяснился». При этом глава Турции собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Свободная пресса».

«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — заключил Волошин.

Встреча Эрдогана и Путина состоится в Сочи предположительно 29 сентября, напоминает РИА ФАН. Программа переговоров не разглашается.

