Эрдоган: Турция собственными силами ликвидирует террористическую угрозу в Сирии
12 октября 202107:52
Турция не намерена терпеть террористическую угрозу на севере Сирии и готова своими силами решить этот вопрос. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к нации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru