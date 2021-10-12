Эрдоган: Турция собственными силами ликвидирует террористическую угрозу в Сирии

Турция не намерена терпеть террористическую угрозу на севере Сирии и готова своими силами решить этот вопрос. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к нации.

Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость вытеснения террористов из Сирии

По словам главы государства, нападения на турецких военных и последние действия террористов в Сирии «переполнили чашу терпения», пишет РИА ФАН.

«Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — цитируют Эрдогана Известия.

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ФОТО: РИА Новости
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