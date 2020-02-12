Эрдоган сообщил о 14 турецких военных, погибших в Сирии
Число турецких военнослужащих, убитых в результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб, выросло до 14 человек, ещё 45 ранены. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара собирается принудить сирийские правительственные войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца этого месяца.
Эродоган также заявил, что Турция готова применить любую силу, чтобы заставить Дамаск вывести войска за пределы турецких наблюдательных постов. Он также предупредил, что турецкие подразделения будут атаковать правительственные войска Сирии вне идлибской зоны деэскалации, передает Газета.ру.
Ранее стало известно, что армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в этой провинции. Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, помимо этих пунктов на территории, подконтрольной сирийцам, расположены две военные позиции.
Всего в Идлибе дислоцировано 12 турецких наблюдательных постов. Акар подчеркну, что ни один из них не будет закрыт, они продолжат выполнение поставленных задач, сообщает РИА ФАН.
Турецкое командование приказало военным принять ответные меры при нападении сирийцев на военные посты. Накануне турецкий президент уже анонсировал новые действия в Сирии в ответ на обстрел со стороны сирийской армии в Идлибе, отмечает RT.
Турция сейчас активно стягивает военные подразделения в приграничную провинцию Хатай, которая соседствует с сирийской провинцией Идлиб. Военную технику перебрасывают также на территорию Сирии. Только накануне в Идлиб доставлено 120 единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Матвиенко отчитала сенатора за зазвонивший телефон
- Правозащитники оценили требования ФСБ о доступе к переписке россиян
- Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
- Суд оставил под арестом экс-главу МВД Коми
- «Обслуга пропаганды!» Гордон накинулась на Скабееву из-за Водоноевой