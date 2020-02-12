Эрдоган сообщил о 14 турецких военных, погибших в Сирии

Число турецких военнослужащих, убитых в результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб, выросло до 14 человек, ещё 45 ранены. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара собирается принудить сирийские правительственные войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца этого месяца.

Эродоган также заявил, что Турция готова применить любую силу, чтобы заставить Дамаск вывести войска за пределы турецких наблюдательных постов. Он также предупредил, что турецкие подразделения будут атаковать правительственные войска Сирии вне идлибской зоны деэскалации, передает Газета.ру.

Ранее стало известно, что армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в этой провинции. Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, помимо этих пунктов на территории, подконтрольной сирийцам, расположены две военные позиции.