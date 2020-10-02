Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе

Он также связал столкновения в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и увидел в этом попытку окружить Турцию.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Сопредседатели «минской группы» ОБСЕ (Россия, Франция и США) 1 октября выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ».

