Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе

Турция рассчитывает, что Азербайджан освободит "свои территории" в Нагорном Карабахе, передает ТАСС слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан, и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», - сказал турецкий лидер.

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Он также связал столкновения в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и увидел в этом попытку окружить Турцию.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Сопредседатели «минской группы» ОБСЕ (Россия, Франция и США) 1 октября выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияТурция
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