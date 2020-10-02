Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе
Турция рассчитывает, что Азербайджан освободит "свои территории" в Нагорном Карабахе, передает ТАСС слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан, и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», - сказал турецкий лидер.
Он также связал столкновения в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и увидел в этом попытку окружить Турцию.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Сопредседатели «минской группы» ОБСЕ (Россия, Франция и США) 1 октября выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество
- Глава Минздрава назвал ключевой аспект борьбы с коронавирусом
- Российская журналистка покончила с собой у здания МВД
- Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе
- Байден будет молиться о выздоровлении Трампа от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru