Эрдоган допустил «внезапное» начало турецкой военной операции в Сирии

«У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить. Мы уже работаем в этой области прямо сейчас. Как вы знаете, у нас есть работы на севере Ирака с одной стороны, и работы в Африне, на севере Сирии и так далее, с другой стороны», — цитирует главу государства РИА Новости.

Эрдоган выразил надежду, что Анкара «будет выполнять операции самым мощным образом», если проявит «немного терпения».

