Эрдоган допустил «внезапное» начало турецкой военной операции в Сирии
Турция работает над проведением военной операции на севере Сирии, она может начаться «внезапно». Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«У меня есть заявление на эту тему: мы можем прийти внезапно однажды ночью. Нет нужды суетиться. Не надо спешить. Мы уже работаем в этой области прямо сейчас. Как вы знаете, у нас есть работы на севере Ирака с одной стороны, и работы в Африне, на севере Сирии и так далее, с другой стороны», — цитирует главу государства РИА Новости.
Эрдоган выразил надежду, что Анкара «будет выполнять операции самым мощным образом», если проявит «немного терпения».
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