Экс-сотрудникам Белого дома запретили давать показания против Трампа

Президент США Дональд Трамп приказал двум бывшим сотрудникам своей администрации проигнорировать запросы от Судебного комитета Палаты представителей на дачу показаний по делу о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны главы государства, сообщает Reuters.

Речь идет о бывшем заместителе главы аппарата Белого Дома Рике Дирборне и бывшем заместителе управляющего делами администрации Робе Портере.

Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне сообщил о распоряжении президента Трампа в письме председателю комитета Джеральду Надлеру. По словам Чиполлоне, Министерство юстиции США постановило, что Дирборн и Портер «абсолютно защищены от показаний в Конгрессе по вопросам, связанным с их работой в качестве старших советников президента».

Между тем, еще бывший советник предвыборного штаба Трампа Кори Лебовски, которого также вызвали в Конгресс для дачи показаний, может это сделать, но не касаясь разговоров с Трампом, произошедших после его инаугурации, и с его старшими советниками, добавил Чиполлоне.

«Глава Судебного комитета Палаты представителей США Джеральд Надлер осудил действия Белого дома как "шокирующее и опасное утверждение привилегии исполнительной власти и ее абсолютного иммунитета"», — цитирует спецкор НСН публикацию Reuters.