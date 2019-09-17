Экс-сотрудникам Белого дома запретили давать показания против Трампа
В Конгрессе США продолжаются попытки добиться объявления импичмента президенту Трампу. Подробнее в материале НСН.
Президент США Дональд Трамп приказал двум бывшим сотрудникам своей администрации проигнорировать запросы от Судебного комитета Палаты представителей на дачу показаний по делу о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны главы государства, сообщает Reuters.
Речь идет о бывшем заместителе главы аппарата Белого Дома Рике Дирборне и бывшем заместителе управляющего делами администрации Робе Портере.
Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне сообщил о распоряжении президента Трампа в письме председателю комитета Джеральду Надлеру. По словам Чиполлоне, Министерство юстиции США постановило, что Дирборн и Портер «абсолютно защищены от показаний в Конгрессе по вопросам, связанным с их работой в качестве старших советников президента».
Между тем, еще бывший советник предвыборного штаба Трампа Кори Лебовски, которого также вызвали в Конгресс для дачи показаний, может это сделать, но не касаясь разговоров с Трампом, произошедших после его инаугурации, и с его старшими советниками, добавил Чиполлоне.
«Глава Судебного комитета Палаты представителей США Джеральд Надлер осудил действия Белого дома как "шокирующее и опасное утверждение привилегии исполнительной власти и ее абсолютного иммунитета"», — цитирует спецкор НСН публикацию Reuters.
Отмечается, что комитет Палаты представителей под руководством демократов хочет расспросить трех бывших советников Трампа об эпизоде, ранее описанном бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером в его 448-страничном докладе о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года. В этом эпизоде Трамп якобы пытался оказать давление на в то время генерального прокурора Джеффа Сешнса, чтобы отвести расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы от его президентской кампании 2016 года.
До конца текущего года Судебный комитет нижней палаты Конгресса США планирует установить, стоит ли рекомендовать статьи об импичменте президенту Трампу на рассмотрение всей Палаты. В случае одобрения, Сенату США, в котором большинство удерживают республиканцы, проведет судебное разбирательство и рассмотрит вопрос отставки президента.
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