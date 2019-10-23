Экс-агент британской разведки призвал защищаться от российской агрессии

23 октября 201922:59

Бывший агент Британской разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт заявил, что Великобритании необходимо защищаться от российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

По словам Форсайта, шпионаж сегодня актуален как никогда, потому что в Лондоне сегодня русских агентов больше, чем когда-либо. «Если вы не верите этому, посмотрите на покушение на Скрипалей. Абсолютная самоуверенность отправлять сюда двух агентов для убийства Скрипаля указывает на то, что они не остановилось - агрессия по отношению к нам не прекратилась. Поэтому мы должны защищаться», - заявил он газете.

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Форсайт сотрудничал с МИ-6 около 20 лет. По данным издания, он в период с 1969 по 1992 работал на миссиях секретной разведки.

Ранее The Telegraph сообщил, что британские солдаты, дислоцированные в Эстонии в рамках операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе, получили угрожающие сообщения на мобильные телефоны, которые, как предполагается, были отправлены Россией.

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ФОТО: Das blaue Sofa, flickr.com
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