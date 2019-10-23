Экс-агент британской разведки призвал защищаться от российской агрессии

Бывший агент Британской разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт заявил, что Великобритании необходимо защищаться от российской агрессии. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

По словам Форсайта, шпионаж сегодня актуален как никогда, потому что в Лондоне сегодня русских агентов больше, чем когда-либо. «Если вы не верите этому, посмотрите на покушение на Скрипалей. Абсолютная самоуверенность отправлять сюда двух агентов для убийства Скрипаля указывает на то, что они не остановилось - агрессия по отношению к нам не прекратилась. Поэтому мы должны защищаться», - заявил он газете.