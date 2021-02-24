Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
В РФПИ добавили, что Египет стал 35-м государством в мире, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».
Ранее власти Бразилии заявили о намерении приобрести вакцину от коронавируса «Спутник V» без тендерных процедур, сообщает телеканал «360». В бразильском Минздраве уточнили, что препарат купят у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru