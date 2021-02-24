Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В РФПИ добавили, что Египет стал 35-м государством в мире, которое одобрило применение вакцины «Спутник V».

Ранее власти Бразилии заявили о намерении приобрести вакцину от коронавируса «Спутник V» без тендерных процедур, сообщает телеканал «360». В бразильском Минздраве уточнили, что препарат купят у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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