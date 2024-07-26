В США подтвердили ракетный удар по американской базе в Ираке

По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны США.

Повреждений нет. У Пентагона нет информации о том, что и сколько снарядов было выпущено.

База, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке.

