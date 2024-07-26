В США подтвердили ракетный удар по американской базе в Ираке
26 июля 202400:04
По территории вблизи авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен удар, однако американские военные не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны США.
Повреждений нет. У Пентагона нет информации о том, что и сколько снарядов было выпущено.
База, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США прокомментировали планы разместить ракеты в Германии
- В Самаре подросток напал с ножом на девочку
- В США подтвердили ракетный удар по американской базе в Ираке
- Глава МИД Китая назвал отношения с Россией доверительными и независимыми
- Психолог призвала не запрещать фильмы о счастливых одиноких мужчинах
- Врио губернатора Филимонов пояснил, что перешел на английский язык от досады
- Басманный суд оставил под арестом обвиняемого в подрыве путей в Рязанской области
- GAC GS3 возглавил рейтинг качества китайских автомобилей
- Казахстан расширит применение электронной очереди на границе с РФ
- Представителей Украины не пригласили на заседание Совбеза ООН
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru