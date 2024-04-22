Президент Польши Дуда призвал не вводить евро в стране

Как отметил политик, в Польше есть злотый, национальная валюта вписана в конституцию и дает определенную «подушку финансовой и валютной безопасности».

«Она также дает нам независимость и возможность действовать в кризисных ситуациях. Проблемы зоны евро нам сегодня не нужны», — указал Дуда.

Польша вступила в состав Евросоюза в 2004 году, однако до сих пор не ввела общеевропейскую валюту. Также на евро до сих пор не перешли Венгрия и Чехия.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие, пишет «Свободная пресса».

