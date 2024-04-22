Президент Польши Дуда призвал не вводить евро в стране
Польше не следует переходить на евро, в еврозоне слишком много проблем, считает президент республики Анджей Дуда. Об этом он заявил в интервью изданию Fakt.
Как отметил политик, в Польше есть злотый, национальная валюта вписана в конституцию и дает определенную «подушку финансовой и валютной безопасности».
«Она также дает нам независимость и возможность действовать в кризисных ситуациях. Проблемы зоны евро нам сегодня не нужны», — указал Дуда.
Польша вступила в состав Евросоюза в 2004 году, однако до сих пор не ввела общеевропейскую валюту. Также на евро до сих пор не перешли Венгрия и Чехия.
Ранее Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru