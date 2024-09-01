Дуда отверг обвинения в сговоре с Киевом о терактах на «Северных потоках»
Заявления о договоренностях Варшавы и Киева по поводу терактов на газопроводах «Северный поток» являются абсурдом, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Republika.
По его мнению, версия о его сговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть «игрой, которая ведется вместе с россиянами». Президент Польши выразил недоумения, что заявления о причастности республики к подрыву «Северных потоков» звучат из Германии.
«Такое поведение для меня шокирующее и поразительное», - добавил он.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил о договоренностях между Польшей и Украиной о теракте на газопроводе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru