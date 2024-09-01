Дуда отверг обвинения в сговоре с Киевом о терактах на «Северных потоках»

По его мнению, версия о его сговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть «игрой, которая ведется вместе с россиянами». Президент Польши выразил недоумения, что заявления о причастности республики к подрыву «Северных потоков» звучат из Германии.

«Такое поведение для меня шокирующее и поразительное», - добавил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил о договоренностях между Польшей и Украиной о теракте на газопроводе, передает «Радиоточка НСН».

