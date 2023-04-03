Додон допустил введение военного положения в Молдавии

По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне.

Додон допустил, что Санду и ее окружение способны спровоцировать вооруженный конфликт вокруг Молдавии и Приднестровья. После этого власти могут пойти на введение военного положения, сказал политик.

В марте компания «Молдовагаз» возобновила закупки у «Газпрома». Речь идет о 0,7–0,8 миллиона кубометров «голубого топлива» ежедневно, передает «Радиоточка НСН».

