Додон допустил введение военного положения в Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. Свое мнение политик высказал в эфире телеканала TVC 21.
По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне.
Додон допустил, что Санду и ее окружение способны спровоцировать вооруженный конфликт вокруг Молдавии и Приднестровья. После этого власти могут пойти на введение военного положения, сказал политик.
В марте компания «Молдовагаз» возобновила закупки у «Газпрома». Речь идет о 0,7–0,8 миллиона кубометров «голубого топлива» ежедневно, передает «Радиоточка НСН».
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