ДНР: под Горловкой произошло столкновение с военными Украины
Народная милиция Донецкой народной республики заявила о столкновении с украинскими военными в районе поселка Шумы под Горловкой, передает «Донецкое агентство новостей».
Еще 4 апреля диверсионная группа из Украины попыталась провести разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР. В ответ было применено оружие, «не запрещенное Минскими договоренностями». В ходе боя украинская сторона была вынуждена отступить.
Позже саперы ДНР обнаружили на минном поле тело украинского военнослужащего Игоря Байтала 1995 года рождения.
Тем временем, на Украине скрывают гибель своего военнослужащего и не принимают никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам.
В Донбассе ждут помощи из России в связи с возможным наступлением ВСУ, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Представитель ДНР не знает, как долго ополченцы смогут продержаться и сдерживать наступление ВСУ. «Ожидаем и надеемся», - сказал Безсонов в ответ на вопрос о возможной военной помощи со стороны России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru