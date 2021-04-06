ДНР: под Горловкой произошло столкновение с военными Украины

Еще 4 апреля диверсионная группа из Украины попыталась провести разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР. В ответ было применено оружие, «не запрещенное Минскими договоренностями». В ходе боя украинская сторона была вынуждена отступить.

Позже саперы ДНР обнаружили на минном поле тело украинского военнослужащего Игоря Байтала 1995 года рождения.

Тем временем, на Украине скрывают гибель своего военнослужащего и не принимают никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам.

В Донбассе ждут помощи из России в связи с возможным наступлением ВСУ, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Представитель ДНР не знает, как долго ополченцы смогут продержаться и сдерживать наступление ВСУ. «Ожидаем и надеемся», - сказал Безсонов в ответ на вопрос о возможной военной помощи со стороны России.

