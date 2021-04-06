Зеленский и Борис Джонсон обсудили по телефону Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по телефону обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.

По данным офиса, темой диалога стало обострении ситуации в Донбассе. По мнению украинского президента, Россия пытается сорвать минские соглашения, а также наращивает военный потенциал у границ Украины.

По итогам диалога Зеленский в своем аккаунте Twitter заявил, что действия России стали вызовом для безопасности Украины, стран, входящих в НАТО, и всех европейских стран. Кроме того, он выразил благодарность Джонсону "за неизменную поддержку".