Дипломат Полянский: ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна

ООН пообещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский в беседе с Известиями.

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Экспорт российского продовольствия и удобрений входит в зерновую сделку, по условиям соглашения ООН должна подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих поставкам российских продуктов из РФ. Срок действия инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия истекает 18 ноября, при этом договор об экспорте российских продуктов рассчитан на три года.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что международная организация должна будет выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — «дедлайна» сделки, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:ЭкспортРоссияООН
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