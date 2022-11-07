Дипломат Полянский: ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна
ООН пообещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский в беседе с Известиями.
Экспорт российского продовольствия и удобрений входит в зерновую сделку, по условиям соглашения ООН должна подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих поставкам российских продуктов из РФ. Срок действия инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия истекает 18 ноября, при этом договор об экспорте российских продуктов рассчитан на три года.
«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — подчеркнул Полянский.
Дипломат добавил, что международная организация должна будет выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — «дедлайна» сделки, пишет «Свободная пресса».
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