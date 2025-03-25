Дания с 2026 года начнет призыв женщин в армию

В Министерстве обороны Дании отметили, что изначально переход к новой системе призыва планировался на 2027 год, однако первые группы новобранцев с равными условиями для мужчин и женщин начнут формироваться уже через два года.

Глава датского минобороны Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что в нынешних условиях стране требуется больше военнослужащих. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о планах увеличить оборонные расходы, однако признала, что это потребует значительных ресурсов, источники которых пока не определены, передает «Радиоточка НСН».

