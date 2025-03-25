Дания с 2026 года начнет призыв женщин в армию

Дания намерена начать призыв женщин на военную службу с 2026 года, сократив ранее запланированные сроки. Об этом сообщил начальник штаба вооруженных сил страны Майкл Хильдгорд, объяснив решение необходимостью увеличения боевого потенциала.

По его словам, вооруженные силы нуждаются в мобилизации максимального количества военнослужащих, а расширение призыва позволит привлечь в армию самых способных и мотивированных граждан независимо от пола.

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В Министерстве обороны Дании отметили, что изначально переход к новой системе призыва планировался на 2027 год, однако первые группы новобранцев с равными условиями для мужчин и женщин начнут формироваться уже через два года.

Глава датского минобороны Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что в нынешних условиях стране требуется больше военнослужащих. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о планах увеличить оборонные расходы, однако признала, что это потребует значительных ресурсов, источники которых пока не определены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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