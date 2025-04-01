Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи
1 апреля 202509:48
Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные с места проведения поисково-спасательных работ.
Уточняется, что 4521 человек пострадал, с более чем 400 потеряна связь.
Прежде оглашалась цифра более чем в две тысячи погибших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта.
Ранее стало известно, что российские спасатели приступили к работе в пострадавшей от землетрясения Мьянме, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru