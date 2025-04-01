Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные с места проведения поисково-спасательных работ.

Ещё два спецборта МЧС вылетят в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

Уточняется, что 4521 человек пострадал, с более чем 400 потеряна связь.

Прежде оглашалась цифра более чем в две тысячи погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта.

Ранее стало известно, что российские спасатели приступили к работе в пострадавшей от землетрясения Мьянме, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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