Число смертей от COVID-19 в мире приблизилось к полумиллиону

Число смертельных исходов, напрямую связанных с новой коронавирусной инфекцией, в мире достигло 488 824 человек. Прибавка за последние 24 часа составила 6 640 случая, информирует американский университет Джонса Хопкинса. Показатель подскочил сразу на две с лишним тысячи.

В общей сложности на Земле с начала пандемии, по данным университета, коронавирусом заразились 9 586 769 человек. За сутки число инфицированных выросло на 178 112, вылечились, при этом 4,8 миллиона пациентов.

В США число заражённых на сегодня составляет 2 421 134, скончались с начала пандемии 124 тысячи 402, на втором месте идёт Бразилия - 1 228 114 инфицированных, умерли почти 55 тысяч.

Интересную статистику приводит портал Worldometer: уровень смертности от COVID-19 на 1 миллион жителей Земли составляет 63,1. В США этот показатель составляет 383 человека, в Бразилии - 259.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе. На прошлой неделе там впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев заражения. В 11 европейских странах может возобновиться эпидемия.

Как отмечает RT, в Германии за последние сутки выявлено 477 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие обновленные данные представил Института Роберта Коха. Общее число пациентов с COVID-19 в ФРГ достигло 192 556, из них более 177 тысяч выздоровели. С начала пандемии в Германии скончались 8948 человек с коронавирусом.

