Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту увеличилось до 17 человек

Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до 17 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщает Al Jadeed.

Атака была произведена по южному району Харет Хрейк в пригороде Бейрута. Как сообщает Associated Press, израильская армия задействовала беспилотник, который выпустил три ракеты.