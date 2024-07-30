Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту увеличилось до 17 человек

Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута возросло до 17 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщает Al Jadeed.

Атака была произведена по южному району Харет Хрейк в пригороде Бейрута. Как сообщает Associated Press, израильская армия задействовала беспилотник, который выпустил три ракеты.

ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

В результате удара несколько домов были разрушены, начался пожар. Местные СМИ опубликовали фотографии и видеоматериалы, на которых видно поврежденные многоэтажные здания и дым, охватывающий несколько кварталов.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что в результате удара пострадало как минимум десять человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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