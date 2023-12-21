Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

При стрельбе в здании Карлова университета в Праге погибли не менее 15 человек, заявил в эфире телеканала СТ24 глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

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Он допустил, что число жертв трагедии может увеличиться. По словам главы полиции, ранения получили минимум 24 человека.

Стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета. Студентов и персонал эвакуировали, пишет «Профиль».

Власти чешской столицы сообщили, что нападавший совершил суицид. Его мотивы неизвестны.

Ранее стрельба произошла в Невадском университете в Лас-Вегасе. Жертвами нападения стали три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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